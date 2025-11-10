Free Trial for 120+ Creative Classes

Brit + Co Logo

Jaw-dropping deals await.

24 Black Friday & Cyber Monday Deals You Can’t Miss In 2025

Black Friday Cyber Monday Deals 2025
Sundays
Meredith Holser
By Meredith HolserNov 10, 2025
Meredith Holser
Affiliate and Food Writer

Meredith Holser is the Shopping Editor at Brit + Co, covering everything from seasonal fashion trends and the best grocery finds from Trader Joe's to shoes actually worth splurging on and life-changing beauty products. Outside of work, you can catch Meredith hiking, trying new recipes, and dreaming about having a yummy little treat.

See Full Bio

Black Friday and Cyber Monday 2025 are quickly approaching, and there are so many deals to shop this year. Seriously – we’ve got our eyes on hundreds of promotions. Whether you’re hunting for beauty faves, fashion must-haves, or discounts on big-ticket home upgrades, these 24 deals from brands we adore are just too good to ignore. We've divided up our favorite deals by category: top destinations, beauty, fashion, and home. No matter what you're shopping for, you'll definitely find a jaw-dropping deal, especially since a lot of retailers are opting to extend their Black Friday and Cyber Monday deals past traditional dates for 2025.

To make your holiday shopping spree easier (and cheaper), make sure to check out our list of the best Black Friday and Cyber Monday deals you absolutely can’t miss this year below.

Top Shopping Destination Deals

The Sak Huntley Hobo Bag

The Sak Huntley Hobo Bag

Nordstrom

Nordstrom

Black Friday: Starts November 28

  • Varying discounts on clothing, shoes, accessories, and more
KitchenAid Deluxe Stand Mixer

KitchenAid Deluxe Stand Mixer

Walmart

Walmart

Black Friday + Cyber Monday early access for Walmart+ members: November 13 at 7 p.m. Eastern Time

  • Up to 50% off Lego, up to 75% off floor care, up to 40% off fashion, and much more
Anthropologie The Festive Icon Juice Glass

The Festive Icon Juice Glass

Anthropologie

Anthropologie

Black Friday + Cyber Monday

  • 30% off everything plus an extra 40% off sale items

Beauty Deals

ILIA The Beauty Of Clean Makeup Set

The Beauty Of Clean Makeup Set

ILIA

ILIA

Early Black Friday + Cyber Monday: November 20-27

  • 40% off select items sitewide
  • Free Complexion Stick on orders over $75
  • 2X points on all VIP orders

Black Friday + Cyber Monday: November 28-December 1

  • 40% off select items sitewide
  • Spend $150 or more, get $100 in free gifts
  • 2X points on all VIP orders
  • 20% off subscriptions
Flewd Exhausted Soak Trio

Exhausted Soak Trio

Flewd

Flewd

Pre-Black Friday Sale: November 11-27

  • Up to 35% off select bundles

Black Friday Sale: November 28-30

  • 50% off Black Friday Bundles

Cyber Monday Sale: December 1-2

  • 50% off Cyber Monday Bundles
LOOPS Variety Loop Face Mask Set

Variety Loop Face Mask Set

LOOPS

LOOPS

Black Friday + Cyber Monday Sale: November 18-December 2

  • 30% off sitewide
Skinfix Triple Lipid-Peptide Cream

Triple Lipid-Peptide Cream

Skinfix

Skinfix

Early Black Friday Access: November 16

  • 25% off sitewide
  • More sitewide savings November 18-December 1
Olay Super Serum

Olay Super Serum

Olay

Olay

What: 30% off Super Serum on Amazon ($35, was $50)

When: November 20-December 1

Olaplex The Iconic Shine Set

The Iconic Shine Set

Olaplex

Olaplex

Black Friday + Cyber Monday: November 24-December 1

  • 30% off sitewide, excluding sets and jumbos

Amazon Black Friday + Cyber Monday: November 24-December 1

N\u00e9cessaire Rosemary Hair Duo

Rosemary Hair Duo

Nécessaire

Nécessaire

Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1

  • 20% off all orders and 25% off all orders $100 or more on Necessaire.com
  • Free The Hand Cream with all orders from November 28-December 1
Amazon Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1
Goop Beauty 3X Retinol Regenerative Serum

Goop Beauty 3X Retinol Regenerative Serum

Goop

Goop

Black Friday + Cyber Monday: November 28-December 1

  • 30% off select Goop-owned products
  • Cyber Weekend code: CYBER30
  • Cyber Monday code: CYBERMONDAY

Fashion Deals

Vivaia \u200bWaterproof PufferTherm Warm Boots

Waterproof PufferTherm Warm Boots

Vivaia

Vivaia

Black Friday: November 13-December 2

  • 20% off two pairs, 25% off three pairs, 30% off four pairs
  • Get a free crossbody bag on orders of $250 or more from November 20-26
  • Code: BFCM25

Amazon Black Friday: November 13-December 2

  • 20% off two pairs, 25% off three pairs, 30% off four pairs
  • No code needed
Tecovas \u200bThe Annie Boots

The Annie Boots

Tecovas

Tecovas

Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1

  • 20% off everything
Nuuly Subscription Deals

Monthly clothing subscription featuring high-quality pieces from top brands

Nuuly

Nuuly

Black Friday + Cyber Monday: November 23-December 8

  • $38 off one month, no code needed
Saucony \u200bWomen's Peregrine 15 Running Shoes

Women's Peregrine 15 Running Shoes

Saucony

Saucony

Black Friday + Cyber Monday: November 14-December 1

  • 25% off excluding Endorphin, Triumph and Hurricane styles
Blundstone Women's Original High Top Boots #1351

Women's Original High Top Boots #1351

Blundstone

Blundstone

Black Friday + Cyber Monday: November 27-December 2

  • 15% off sitewide, exclusions apply
  • Early access on November 26 for email and SMS subscribers
SOJOS Sylvia Sunglasses

Sylvia Sunglasses

SOJOS

SOJOS

Black Friday: November 24-30

  • $15 off orders over $60, $30 off orders over $100, and $80 off orders over $200
  • Orders over $150 (including prescription glasses) will receive a free pair of best-selling sunglasses
Mejuri \u200bChunky Huggie Hoops

Chunky Huggie Hoops

Mejuri

Mejuri

Black Friday + Cyber Monday members sale: November 20-23 (% discount TBA)

Black Friday + Cyber Monday public sale: November 24-December 1 (% discount TBA)

Planet Nusa \u200bHills1 Jacket

Hills1 Jacket

Planet Nusa

Planet Nusa

Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1

  • 25% off sitewide
  • Free limited-edition water bottle with orders over $190

Home Deals

Caraway 10.5\u201d Non-Stick Ceramic Fry Pan

10.5” Non-Stick Ceramic Fry Pan

Caraway

Caraway

Black Friday: Now-January 6

  • 20% off sitewide
  • Free Gray Bar Set with qualifying purchases
Sundays \u200bMovie Night 5-Piece Modular Sectional

Movie Night 5-Piece Modular Sectional

Sundays

Sundays

Black Friday + Cyber Monday: November 13-December 2

  • Up to 40% off everything
  • Free delivery and complimentary assembly on large pieces
Hedley & Bennett \u200bCorduroy Essential Apron

Corduroy Essential Apron

Hedley & Bennett

Hedley & Bennett

Black Friday + Cyber Monday: November 10-December 2

  • Tiered discounts up to 40% off
  • Free embroidery through December 20

Last Call Holiday Promotion: December 11-15

  • 20% off sitewide
\u200bTherabody \u200bTheragun Prime

Theragun Prime

Therabody

Therabody

Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 6

Fellow \u200bStagg EKG Electric Kettle

Stagg EKG Electric Kettle

Fellow

Fellow

Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 1

  • 20% off sitewide, exclusions apply

Procrastinator's Sale: December 13-15

  • 20% off sitewide, exclusions apply

Subscribe to our newsletter for more can't-miss deals to shop this season!

Brit + Co may at times use affiliate links to promote products sold by others, but always offers genuine editorial recommendations.

black fridaycyber mondaydealsholiday shoppingeditecomshopping

The Latest

one tree hill drama queens podcast finale
Rewatching

The 'One Tree Hill' Cast Just Had Another HUGE Reunion — See The Cute Pics!

percy jackson season 2 trailer
TV

'Percy Jackson' Season 2 Trailer: See Percy & Annabeth Fight To Save Camp Half-Blood.

eloise netflix amy sherman palladino ryan reynolds
Movies

A Brand New 'Eloise' Movie Is Coming To Netflix From The 'Gilmore Girls' Creator

Black Friday Cyber Monday Deals 2025
Style & Shopping

24 Black Friday & Cyber Monday Deals You Can’t Miss In 2025

EXPLORE MORE OF BRIT + CO

Selfmade

Selfmade

A business accelerator for early-stage female founders with live workshops, 1:1 mentoring, online courses, and curated business support. Visit

B+C Newsletter

Subscribe to B+C

Get your weekly dose of inspo, pop culture, and creativity — straight to your inbox. Subscribe to the Brit + Co newsletter! Visit