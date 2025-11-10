Jaw-dropping deals await.
24 Black Friday & Cyber Monday Deals You Can’t Miss In 2025
Black Friday and Cyber Monday 2025 are quickly approaching, and there are so many deals to shop this year. Seriously – we’ve got our eyes on hundreds of promotions. Whether you’re hunting for beauty faves, fashion must-haves, or discounts on big-ticket home upgrades, these 24 deals from brands we adore are just too good to ignore. We've divided up our favorite deals by category: top destinations, beauty, fashion, and home. No matter what you're shopping for, you'll definitely find a jaw-dropping deal, especially since a lot of retailers are opting to extend their Black Friday and Cyber Monday deals past traditional dates for 2025.
To make your holiday shopping spree easier (and cheaper), make sure to check out our list of the best Black Friday and Cyber Monday deals you absolutely can’t miss this year below.
Top Shopping Destination Deals
Nordstrom
Nordstrom
Black Friday: Starts November 28
- Varying discounts on clothing, shoes, accessories, and more
Walmart
Walmart
Black Friday + Cyber Monday early access for Walmart+ members: November 13 at 7 p.m. Eastern Time
- Up to 50% off Lego, up to 75% off floor care, up to 40% off fashion, and much more
Anthropologie
Anthropologie
Black Friday + Cyber Monday
- 30% off everything plus an extra 40% off sale items
Beauty Deals
The Beauty Of Clean Makeup Set
ILIA
ILIA
Early Black Friday + Cyber Monday: November 20-27
- 40% off select items sitewide
- Free Complexion Stick on orders over $75
- 2X points on all VIP orders
Black Friday + Cyber Monday: November 28-December 1
- 40% off select items sitewide
- Spend $150 or more, get $100 in free gifts
- 2X points on all VIP orders
- 20% off subscriptions
Flewd
Flewd
Pre-Black Friday Sale: November 11-27
- Up to 35% off select bundles
Black Friday Sale: November 28-30
- 50% off Black Friday Bundles
Cyber Monday Sale: December 1-2
- 50% off Cyber Monday Bundles
LOOPS
LOOPS
Black Friday + Cyber Monday Sale: November 18-December 2
- 30% off sitewide
Skinfix
Skinfix
Early Black Friday Access: November 16
- 25% off sitewide
- More sitewide savings November 18-December 1
Olay
Olay
What: 30% off Super Serum on Amazon ($35, was $50)
When: November 20-December 1
Olaplex
Olaplex
Black Friday + Cyber Monday: November 24-December 1
- 30% off sitewide, excluding sets and jumbos
Amazon Black Friday + Cyber Monday: November 24-December 1
- 30% off all SKUs, excluding jumbos, liters, and the Mini Essentials Set and Full-On Shine Set
Nécessaire
Nécessaire
Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1
- 20% off all orders and 25% off all orders $100 or more on Necessaire.com
- Free The Hand Cream with all orders from November 28-December 1
- 10% coupon From November 21-27
- 20% off the entire Nécessaire storefront from November 28-December 21
Goop Beauty 3X Retinol Regenerative Serum
Goop
Goop
Black Friday + Cyber Monday: November 28-December 1
- 30% off select Goop-owned products
- Cyber Weekend code: CYBER30
- Cyber Monday code: CYBERMONDAY
Fashion Deals
Waterproof PufferTherm Warm Boots
Vivaia
Vivaia
Black Friday: November 13-December 2
- 20% off two pairs, 25% off three pairs, 30% off four pairs
- Get a free crossbody bag on orders of $250 or more from November 20-26
- Code: BFCM25
Amazon Black Friday: November 13-December 2
- 20% off two pairs, 25% off three pairs, 30% off four pairs
- No code needed
Tecovas
Tecovas
Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1
- 20% off everything
Monthly clothing subscription featuring high-quality pieces from top brands
Nuuly
Nuuly
Black Friday + Cyber Monday: November 23-December 8
- $38 off one month, no code needed
Women's Peregrine 15 Running Shoes
Saucony
Saucony
Black Friday + Cyber Monday: November 14-December 1
- 25% off excluding Endorphin, Triumph and Hurricane styles
Women's Original High Top Boots #1351
Blundstone
Blundstone
Black Friday + Cyber Monday: November 27-December 2
- 15% off sitewide, exclusions apply
- Early access on November 26 for email and SMS subscribers
SOJOS
SOJOS
Black Friday: November 24-30
- $15 off orders over $60, $30 off orders over $100, and $80 off orders over $200
- Orders over $150 (including prescription glasses) will receive a free pair of best-selling sunglasses
Mejuri
Mejuri
Black Friday + Cyber Monday members sale: November 20-23 (% discount TBA)
Black Friday + Cyber Monday public sale: November 24-December 1 (% discount TBA)
Planet Nusa
Planet Nusa
Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1
- 25% off sitewide
- Free limited-edition water bottle with orders over $190
Home Deals
10.5” Non-Stick Ceramic Fry Pan
Caraway
Caraway
Black Friday: Now-January 6
- 20% off sitewide
- Free Gray Bar Set with qualifying purchases
Movie Night 5-Piece Modular Sectional
Sundays
Sundays
Black Friday + Cyber Monday: November 13-December 2
- Up to 40% off everything
- Free delivery and complimentary assembly on large pieces
Hedley & Bennett
Hedley & Bennett
Black Friday + Cyber Monday: November 10-December 2
- Tiered discounts up to 40% off
- Free embroidery through December 20
Last Call Holiday Promotion: December 11-15
- 20% off sitewide
Therabody
Therabody
Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 6
- Up to $150 best-selling devices spanning skincare and muscle recovery
Fellow
Fellow
Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 1
- 20% off sitewide, exclusions apply
Procrastinator's Sale: December 13-15
- 20% off sitewide, exclusions apply
