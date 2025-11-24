35 Black Friday & Cyber Monday Deals You Can’t Miss In 2025

Black Friday and Cyber Monday 2025 are quickly approaching, and there are so many deals to shop this year. Seriously – we’ve got our eyes on hundreds of promotions. Whether you’re hunting for beauty faves, fashion must-haves, or discounts on big-ticket home upgrades, these 35 deals from brands we adore are just too good to ignore. We've divided up our favorite deals by category: top destinations, beauty, fashion, and home. No matter what you're shopping for, you'll definitely find a jaw-dropping deal, especially since a lot of retailers are opting to extend their Black Friday and Cyber Monday deals past traditional dates for 2025.

To make your holiday shopping spree easier (and cheaper), make sure to check out our list of the best Black Friday and Cyber Monday deals you absolutely can’t miss this year below.

Top Shopping Destination Deals The Sak Huntley Hobo Bag Nordstrom Nordstrom Black Friday: Starts November 28 Varying discounts on clothing, shoes, accessories, and more

KitchenAid Deluxe Stand Mixer Walmart Walmart Black Friday + Cyber Monday early access for Walmart+ members: November 13 at 7 p.m. Eastern Time Up to 50% off Lego, up to 75% off floor care, up to 40% off fashion, and much more

The Festive Icon Juice Glass Anthropologie Anthropologie Black Friday + Cyber Monday 30% off everything plus an extra 40% off sale items

Beauty Deals Exhausted Soak Trio Flewd Flewd Pre-Black Friday Sale: November 11-27 Up to 35% off select bundles Black Friday Sale: November 28-30 50% off Black Friday Bundles Cyber Monday Sale: December 1-2 50% off Cyber Monday Bundles

Variety Loop Face Mask Set LOOPS LOOPS Black Friday + Cyber Monday Sale: November 18-December 2 30% off sitewide

Triple Lipid-Peptide Cream Skinfix Skinfix Early Black Friday Access: November 16 25% off sitewide

More sitewide savings November 18-December 1

Olay Super Serum Olay Olay What: 30% off Super Serum on Amazon ($35, was $50) When: November 20-December 1

Rosemary Hair Duo Nécessaire Nécessaire Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1 20% off all orders and 25% off all orders $100 or more on Necessaire.com

Free The Hand Cream with all orders from November 28-December 1 Amazon Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1 November 21-December 1 10% coupon From November 21-27

Nécessaire storefront from November 28-December 21 20% off the entirefrom November 28-December 21

Goop Beauty 3X Retinol Regenerative Serum Goop Goop Black Friday + Cyber Monday: November 28-December 1 30% off select Goop-owned products

Cyber Weekend code: CYBER30

Cyber Monday code: CYBERMONDAY

Lanolips 101 Ointment Amazon Lanolips Amazon Black Friday + Cyber Monday: November 27-December 1 20% off sitewide + 30% off best-sellers Ulta Black Friday: November 28 30% off full brand Walgreens Black Friday: November 28 BOGO 50% off

Ginzing Brightening Eye Cream Origins Origins Black Friday + Cyber Monday: November 22-December 4 30% off best sellers

The Swipe-And-Go Set ILIA ILIA Pre-Black Friday + Cyber Monday: November 20-27 20% off sitewide and 25% off for VIPs

Get a free Complexion Stick on orders over $75

on orders over $75 40% off of select items

2X points for all VIP orders

Ultra Repair Cream Intense Hydration First Aid Beauty First Aid Beauty Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 1 20% off select items

30% off sitewide with code CYBER

Instant Angel Lipid-Rich Firming Moisturizer Dieux Dieux Black Friday: November 24-27 20% off sitewide

25% off orders over $125

30% off bundles and sets Cyber Monday: November 28-December 1 20% off sitewide

25% off orders over $125

30% off bundles and sets

Free Tattoo Forever Eye Mask + Auracle Eye Serum on orders over $150, while supplies last

Fashion Deals Waterproof PufferTherm Warm Boots Vivaia Vivaia Black Friday: November 13-December 2 20% off two pairs, 25% off three pairs, 30% off four pairs

Get a free crossbody bag on orders of $250 or more from November 20-26

crossbody bag on orders of $250 or more from November 20-26 Code: BFCM25 Amazon Black Friday: November 13-December 2 20% off two pairs, 25% off three pairs, 30% off four pairs

No code needed

The Annie Boots Tecovas Tecovas Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1 20% off everything

Monthly clothing subscription featuring high-quality pieces from top brands Nuuly Nuuly Black Friday + Cyber Monday: November 23-December 8 $38 off one month, no code needed

Women's Peregrine 15 Running Shoes Saucony Saucony Black Friday + Cyber Monday: November 14-December 1 25% off excluding Endorphin, Triumph and Hurricane styles

Women's Original High Top Boots #1351 Blundstone Blundstone Black Friday + Cyber Monday: November 27-December 2 15% off sitewide, exclusions apply

Early access on November 26 for email and SMS subscribers

Sylvia Sunglasses SOJOS SOJOS Black Friday: November 24-30 $15 off orders over $60, $30 off orders over $100, and $80 off orders over $200

$15 off orders over $60, $30 off orders over $100, and $80 off orders over $200 Orders over $150 (including prescription glasses) will receive a free pair of best-selling sunglasses

Chunky Huggie Hoops Mejuri Mejuri Black Friday + Cyber Monday members sale: November 20-23 (% discount TBA) Black Friday + Cyber Monday public sale: November 24-December 1 (% discount TBA)

Hills1 Jacket Planet Nusa Planet Nusa Black Friday + Cyber Monday: November 21-December 1 25% off sitewide

Free limited-edition water bottle with orders over $190

Tahoe Trekker SeaVees SeaVees Pre-Thanksgiving Sale: November 23-26 Up to 40% off sitewide Black Friday + Cyber Monday: November 27-December 3 Up to 50% off sitewide

Shorty Boots Bearpaw Bearpaw Early Black Friday: November 21-26 Black Friday: November 27-30 Cyber Monday: December 1-2 Up to 60% off sitewide

LuxeFleece Zip Up Hoodie Beyond Yoga Beyond Yoga Black Friday + Cyber Monday: Now-December 1 30% off sitewide

Aire Puffer Jacket Athleta Athleta Black Friday: November 24-29 30% off everything in-store and online Cyber Monday: November 30-December 2 30% off everything in-store and online, plus up to 70% off key styles

Moon Patrol Gore-Tex Shell Jacket Salomon Salomon Cyber Deals: November 24-December 1 25% off select apparel

Movie Night 5-Piece Modular Sectional Sundays Sundays Black Friday + Cyber Monday: November 13-December 2 Up to 40% off everything

Free delivery and complimentary assembly on large pieces

Corduroy Essential Apron Hedley & Bennett Hedley & Bennett Black Friday + Cyber Monday: November 10-December 2 Tiered discounts up to 40% off

Free embroidery through December 20 Last Call Holiday Promotion: December 11-15 20% off sitewide

Theragun Prime Therabody Therabody Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 6 Up to $150 best-selling devices spanning skincare and muscle recovery

Stagg EKG Electric Kettle Fellow Fellow Black Friday + Cyber Monday: November 20-December 1 20% off sitewide with standard exclusions

Brit + Co may at times use affiliate links to promote products sold by others, but always offers genuine editorial recommendations.

This post has been updated.